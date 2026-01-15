Более 9 тысяч бездомных собак прошли вакцинацию в Подмосковье за год

В Подмосковье продолжают реализовывать программу «Отлов — Стерилизация — Вакцинация — Возврат в прежнее место обитания» для бездомных животных. В 2025 году ее прошли более 9,3 тысячи собак.

Программа ОСВВ действует в Подмосковье с 2019 года. Всего ха этот период количество бездомных собак сократилось на 54%, а число обратившихся за помощью после укусов — на 46%.

«В ходе отлова специалисты работают бережно, чтобы минимизировать стресс для животных. Безнадзорных собак доставляют в пункты временного содержания, где они проходят обязательный карантин, а затем обработку от паразитов, вакцинацию, стерилизацию, а также установку микрочипа с индивидуальным номером и ушной желтой бирки», — рассказали в региональном Минсельхозе.

После восстановления неагрессивных собак возвращают в привычную среду обитания. Другие же остаются в приютах.

Сообщить о бездомной собаке без бирки на ухе можно по телефону горячей линии 8 (800) 550-65-22. При встрече с животным следует вести себя спокойно и не делать резких движений.

В министерстве отметили, что регистрация и чипирование домашних животных позволяет быстро найти питомца и вернуть его хозяину. Подать заявку на прохождение процедуры можно по ссылке.