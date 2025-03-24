Плановые тренировки по эвакуации при пожаре прошли в Истре

В образовательных учреждениях муниципального округа провели тренировки по эвакуации. Сотрудникам МЧС нужно было за семь минут вывести людей из здания.

Сигнализация и система оповещения сработали успешно, эвакуация школьников и учителей из зданий началась, сотрудники МЧС быстро прибыли на место происшествия. Все было как при настоящем пожаре: важна каждая секунда.

На учениях также проработали ситуацию с возможным пострадавшим. По сценарию, одной из сотрудниц стало плохо, ее эвакуировали и оказали первую помощь.

«Данные профилактические мероприятия и тренировки с эвакуацией, именно практические, происходят часто, и они должны происходить, потому что никто не застрахован от возникновения каких-либо чрезвычайных ситуаций», — рассказал заместитель главы муниципалитета Алексей Галунов.

После тренировки спасатели раздали школьникам буклеты с необходимой информацией. Такие учения проводились по всему Подмосковью в больницах, детских садах, торговых центрах и других местах скопления людей. Всего в них приняли участие более 800 тысяч человек.