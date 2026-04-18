Плановые работы по очистке береговых полос провели в Мытищах
Округ располагает одним из самых значительных водных фондов в Подмосковье: десятки малых рек, крупные водохранилища и порядка 100 прудов. С наступлением весны после схода снега на береговых линиях фиксируются сезонные скопления мусора.
Силами муниципальных учреждений поддерживается санитарное состояние зон отдыха. За последнее время выполнены работы по очистке береговой линии Жостовского карьера в деревне Жостово и береговой полосы канала имени Москвы на данном участке — оттуда убраны одноразовые мангалы, стеклянная и пластиковая тара, мелкие бытовые отходы. Аналогичные мероприятия на постоянной основе проводятся на реках Яуза, Борисовка, Сукромка, а также на прудах и водоемах в черте города и сельских населенных пунктах. Глава округа Юлия Купецкая ранее призывала жителей помнить, что чисто не там, где убирают, а там, где не мусорят.