Плановые работы по очистке береговых полос провели в Мытищах

Силами муниципальных учреждений поддерживается санитарное состояние зон отдыха. За последнее время выполнены работы по очистке береговой линии Жостовского карьера в деревне Жостово и береговой полосы канала имени Москвы на данном участке — оттуда убраны одноразовые мангалы, стеклянная и пластиковая тара, мелкие бытовые отходы. Аналогичные мероприятия на постоянной основе проводятся на реках Яуза, Борисовка, Сукромка, а также на прудах и водоемах в черте города и сельских населенных пунктах. Глава округа Юлия Купецкая ранее призывала жителей помнить, что чисто не там, где убирают, а там, где не мусорят.