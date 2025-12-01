Плановые проверки объектов капитального ремонта прошли в Мытищах

Заместитель главы Александр Хаюров вместе с представителями Фонда капитального ремонта, управляющей компанией, подрядной организацией и местными жителями 28 ноября проверил ход работ в микрорайоне Пироговский. Практически завершен ремонт и замена систем холодного и горячего водоснабжения, водоотведения в доме № 4А на улице Советской и в доме № 12.

Александр Хаюров отметил, что жители дома положительно оценили проделанную работу. Кроме того, в рамках краткосрочной программы капитального ремонта на 2026–2028 годах в доме № 12 запланировали замену кровли. Завершить работы на обоих объектах пообещали в течение двух недель.

Глава городского округа Мытищи Юлия Купецкая сообщила, что в план 2025 года было включено 154 дома. Профильные управления администрации округа контролировали качество и график исполнения на всех этапах работ. Краткосрочная программа на 2026–2028 годы позволит провести работы в 115 многоквартирных домах. После утверждения плана информация о сроках проведения капремонта будет доведена до управляющих компаний и жителей.

«Чтобы включить дома в краткосрочную программу капремонта жителям необходимо провести общее собрание собственников, чтобы определить перечень работ. Далее протокол собрания направляется в Управляющую компанию и администрацию. Администрация готова сопроводить жителей на всех этапах», подчеркнула Юлия Купецкая.

Проверить, включен ли ваш дом в региональную программу, ознакомиться со сроками проведения и видами работ можно на сайте (https://fkr-mosreg.ru/map/) Фонда капитального ремонта в разделе «Карты».