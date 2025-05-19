Плановые отключения горячей воды стартуют в Подмосковье

Жители Подмосковья готовятся пережить традиционное испытание — скоро стартует сезон планового отключения горячей воды. Эта процедура стала привычной частью ежегодного календаря коммунальных работ, однако многие жители встречают этот период с раздражением. Воду отключают для профилактики перед новым отопительным сезоном, напоминают в Минэнерго МО.

Летом рабочие проверяют оборудование и сети теплоснабжения. Это позволяет выявить возможные неисправности и устранить их заранее, предотвратив аварийные ситуации в холодное время.

Отключение воды ждет жителей не более чем на 14 дней в каждом доме.

Минэнерго Подмосковья советует заранее ознакомиться с картой плановых работ в МКД Московской области и подготовиться к временным ограничениям. В Telegram-канале «Плановые отключения МО» можно узнать контакты обслуживающих организаций и УК, а также написать обращение в администрацию округа.