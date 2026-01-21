Плановые отключения электроэнергии пройдут в Воскресенске 22 января

«Мособлэнерго» предупреждает, что с 10:00 до 17:00 будет проводиться демонтаж оборудования в деревне Маришкино на улице Пионерской, в деревнях Хлопки и Чемодурово, а также в селе Константиново. В каждом из этих населенных пунктов электричество будет отключено примерно на два часа.

Компания приносит извинения за возможные неудобства. Актуальную информацию о внеплановых отключениях можно уточнить на сайте. Все вопросы по качеству электроснабжения и графику работ можно задать по телефону горячей линии «Мособлэнерго»: 8 (495) 995-00-99.

Горячая линия пользуется высоким спросом у жителей. Ранее сообщалось, что по итогам 2025 года операторы «Мособлэнерго» обработали 445 тысяч обращений, причем в июле их количество превысило 58 тысяч. Эта обратная связь помогает службам оперативно реагировать на неисправности.