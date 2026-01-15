Операторы горячей линии «Мособлэнерго» обработали 445 тысяч обращений за год

В прошлом году на горячую линию «Мособлэнерго» поступило почти 446 тысяч звонков. Больше всего обращений зарегистрировали в июле — свыше 58 тысяч.

Самая низкая активность пришлась на март — около 30,5 тысячи звонков.

В 2024 году жители региона обратились в «Мособлэнерго» более 465 тысяч раз.

Информация, которую клиенты сообщают диспетчерам, помогает быстро реагировать на неисправности. Благодаря обращениям в 2025 году специалисты оформили более 49 тысяч заявок.

Работа горячей линии не прерывается. Только в период новогодних праздников операторы приняли более 11,4 тысячи звонков. Жители сообщали об отключениях, в том числе вызванных неполадками в сетях смежных организаций.

На звонки круглосуточно отвечают по меньшей мере 25 операторов. При чрезвычайных ситуациях их количество оперативно увеличивают в несколько раз. Система помогает быстрее координировать ремонтные бригады, что сокращает время отключения для потребителей.

Сообщить о проблеме с электричеством, повреждении на линии или о низком напряжении можно по телефону горячей линии 8 (495) 99-500-99 в любое время.