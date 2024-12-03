Плановые отключения электричества пройдут в Люберцах 4 декабря

Компания «Мособлэнерго» сообщила о возможных плановых отключениях электроэнергии 4 декабря. Они будут связаны с техническими работами на энергообъектах компании для повышения надежности электроснабжения.

Так, 4 декабря 2024 года с 08:00 до 17:00 в Люберцах, в поселке Малаховка, а также на Шоссейной, Рельсовой, Комсомольской улицах, а также в районе кинотеатра «СОЮЗ» и кафе «Тройка» проведут замену оборудования.

Помимо этого, с 08:00 до 17:00 на 1-м Панковском проезде и Октябрьском проспекте будет осуществляться монтаж узла учета. По вопросам отключений можно обращаться на «Горячую линию» АО «Мособлэнерго»или по телефону 8(495) 99-500-99. Информация о внеплановых отключениях доступна на сайте.