Плановое отключение электроэнергии пройдет в Воскресенске 7 апреля

В рамках реализации масштабной программы по повышению надежности и качества электроснабжения филиал «Восточные электрические сети» проведет 7 апреля 2026 года плановые работы по обновлению электрооборудования.

В связи с этим в населенных пунктах городского округа Воскресенск: СТСН «Скрябинец», СНТ «Прогресс», СНТ «Агат», СНТ «Рассвет», д. Бочевино, СНТ «Щербово», д. Щербово, с. Барановское, с. Усадище, д. Бессоново, д. Старая, СНТ «Конобеево», с. Конобеево — возможно отключение электроэнергии на срок до шести часов в период с 10:00 до 17:00.

Плановые работы направлены на предотвращение случаев аварийного отключения электроэнергии в будущем и улучшение качества обслуживания потребителей.

Актуальную информацию смотрите на сайте ПАО «Россети Московский регион» в разделе «Плановые отключения» или по телефону «Светлой линии» 8 (800) 220-0-220. Там же можно подписаться на бесплатные SMS и/или e-mail уведомления о плановых отключениях.