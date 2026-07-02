Плановое отключение электроэнергии пройдет в Воскресенске 3 июля

Филиал «Восточные электрические сети» проведет плановые работы по обновлению электрооборудования 3 июля. В связи с этим будет отключена электроэнергия в нескольких населенных пунктах Воскресенска.

С 10:00 до 16:00 света не будет в деревнях Аргуново, Субботино, Вертячево, Глиньково, Городище, селах Косяково, Константиново, Марчуги, а также на территориях Городище-1 и Городище-2. Работы выполняются в рамках программы по повышению надежности и качества электроснабжения потребителей.

Проводимые мероприятия позволят избежать аварийных отключений в будущем. Уточнить информацию можно на сайте публичного акционерного общества «Россети Московский регион» в разделе «Плановые отключения» или по телефону «Светлой линии» 8 (800) 220-0-220. Там же можно подписаться на бесплатные SMS- и e-mail-уведомления.