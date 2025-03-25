В МЧС разработали план по борьбе с весенними паводками в Подмосковье

Главное управление МЧС России по Подмосковью составило план мер в сезон весенних паводков . Кроме того, ведомство обозначило главные причины подтоплений и подтвердило готовность служб к половодью в опасных районах.

Росгидрометцентр прогнозирует паводки в Московской области ниже нормы в 2025 году. В МЧС спланировали мероприятия так, чтобы период половодья прошел с минимальными рисками.

Для оперативного реагирования организовали взаимодействие с Москвой, а также с Владимирской, Калужской, Рязанской, Смоленской, Тульской, Ярославской, Тверской областями. Они имеют общую границу с регионом.

Главное управление МЧС Подмосковья передает, что для отслеживания обстановки и координации действий создали межведомственную рабочую группу. На опасных участках запланировали проведение космической съемки и беспилотный контроль.

Всегда есть «уязвимые участки, за которыми нужен глаз да глаз», сказал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

В зонах повышенного риска — Луховицы, Дубна, Красногорск, Можайск, Истра, Дмитров, Одинцово, Клин, Богородский и Раменский округа, Электросталь, Домодедово. На данный момент эти территории свободны от воды.

Основными причинами подтоплений в садоводческих товариществах являются:

их расположение в поймах рек;

захламление сточных канав и водопропускных устройств;

недостаточная водопропускная способность систем водоотведения;

зарастание кустарниковой растительностью и заиление русла рек.

В ведомстве отмечают, что группировка сил и средств МОСЧС на период весеннего паводка составляет более 24 тысяч человек личного состава, до семи тысяч единиц техники, до 300 плавсредств и 14 единиц авиационной техники.