В МЧС разработали план по борьбе с весенними паводками в Подмосковье
Главное управление МЧС России по Подмосковью составило план мер в сезон весенних паводков. Кроме того, ведомство обозначило главные причины подтоплений и подтвердило готовность служб к половодью в опасных районах.
Росгидрометцентр прогнозирует паводки в Московской области ниже нормы в 2025 году. В МЧС спланировали мероприятия так, чтобы период половодья прошел с минимальными рисками.
Для оперативного реагирования организовали взаимодействие с Москвой, а также с Владимирской, Калужской, Рязанской, Смоленской, Тульской, Ярославской, Тверской областями. Они имеют общую границу с регионом.
Главное управление МЧС Подмосковья передает, что для отслеживания обстановки и координации действий создали межведомственную рабочую группу. На опасных участках запланировали проведение космической съемки и беспилотный контроль.
Всегда есть «уязвимые участки, за которыми нужен глаз да глаз», сказал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.
В зонах повышенного риска — Луховицы, Дубна, Красногорск, Можайск, Истра, Дмитров, Одинцово, Клин, Богородский и Раменский округа, Электросталь, Домодедово. На данный момент эти территории свободны от воды.
Основными причинами подтоплений в садоводческих товариществах являются:
- их расположение в поймах рек;
- захламление сточных канав и водопропускных устройств;
- недостаточная водопропускная способность систем водоотведения;
- зарастание кустарниковой растительностью и заиление русла рек.
В ведомстве отмечают, что группировка сил и средств МОСЧС на период весеннего паводка составляет более 24 тысяч человек личного состава, до семи тысяч единиц техники, до 300 плавсредств и 14 единиц авиационной техники.