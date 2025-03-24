«За уязвимыми участками нужен глаз да глаз». Андрей Воробьев — о сезоне паводков в Подмосковье

С наступлением сезона паводков всегда есть «уязвимые участки, за которыми нужен глаз да глаз», сказал глава Подмосковья Андрей Воробьев . Половодье в регионе началось довольно рано, 18 марта, но при этом его прогнозируют ниже нормы в 2025 году.

«Важная тема — о прохождении паводкового периода и ремонте гидротехнических сооружений. У всех инстинктивно сразу представление, что снега в этом году мало и паводок не настолько требует нашего внимания. Это не так. На территории Подмосковья находятся всегда уязвимые участки, за которыми нужен глаз да глаз», — сказал губернатор.

Он подчеркнул, что задача — вместе с правительством реализовать программу модернизации важных сооружений.

«У нас очень серьезный вызов по ряду гидротехнических сооружений, одна их них — дамба в Дубне, которая была получена в прошлом году. <...> Мы видим, что происходит, когда какие-либо отклонения. Это серьезная инженерная и строительная работа. Я прошу очень внимательно подойти к этой работе», — заключил Андрей Воробьев.

И в ближайшие три недели МЧС, все службы, главы городских округов должны быть начеку, следить за состоянием русел рек, гидротехнических сооружений, не допускать засорения коллекторов.

В зонах повышенного риска — Луховицы, Можайск, Истра, Дмитров, Одинцово, Клин, Богородский и Раменский округа, Домодедово.