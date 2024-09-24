Пятый класс пожарной опасности установился в Подмосковье до 26 сентября

В понедельник на территории гослесфонда Московской области потушили еще шесть природных пожаров. До 26 сентября в регионе сохранится чрезвычайно высокий класс пожарной опасности.

Пожары произошли в Озерном, Фрязевском, Электрогорском, Ступинском и Белоомутском участковых лесничествах. В тушении задействовали 32 машины и более 70 человек. Все возгорания ликвидировали в тот же день.

С 24 по 26 сентября в Подмосковье ожидается пятый класс пожарной опасности. Синоптики обещают сухую теплую погоду, поэтому риск возгораний чрезвычайно велик.

В Комлесхозе Подмосковья напомнили, что сообщать о природных пожарах нужно по номеру горячей линии лесной охраны 8-800-100-94-00 или по единому номеру 112.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что пожароопасную обстановку в лесах Подмосковья взяли на цифровой контроль.

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