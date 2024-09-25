Пятый класс пожарной опасности спрогнозировали в Подмосковье до 27 сентября

До конца недели в лесах Подмосковья сохранится пятый класс пожарной опасности. Это значит, что риск возгораний чрезвычайно велик, поэтому отдых на природе с кострами и мангалами запрещен.

Во вторник, 24 сентября, в Подмосковье потушили еще шесть природных пожаров. Они произошли в километре от Электрогорска, возле деревни Марьино Богородского округа, в паре километров от Старой Купавны, вблизи поселка Орловка Орехово-Зуевского округа, в километре от деревни Строкино Раменского округа и рядом с деревней Челохово в Егорьевске. Для ликвидации возгораний задействовали 28 машин и 53 человека.

До 27 сентября на всей территории Московской области сохранится пятый класс пожарной опасности.

В Комлесхозе Подмосковья напомнили, что о возгораниях нужно сообщать по номеру горячей линии лесной охраны 8-800-100-94-00 или по единому номеру 112.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что пожароопасную обстановку в лесах Подмосковья взяли на цифровой контроль.

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