Форум «Армия» начался в парке «Патриот» в Одинцове

Международный военно-технический форум «Армия» стартовал в конгрессно-выставочном центре парка «Патриот». Он пройдет в Одинцове в течение трех дней — с 12 по 14 августа.

Формат форума в этом году посвящен выполнению задач специальной военной операции. В нем участвуют специалисты Минобороны России, руководители и генеральные конструкторы предприятий оборонной промышленности. Также на форум приехали военные делегации иностранных государств.

Больше тысячи отечественных и зарубежных предприятий представят на форуме свыше 20 тысяч образцов продукции военного и двойного назначения. Они будут представлены в виде образцов, макетов и рекламно-информационных материалов.

На форуме «Армия-2024», помимо представления мощной военной техники, впервые большое внимание уделят изделиям народного оборонно-промышленного комплекса. Также на отдельной экспозиции представят образцы вооружения, военной и специальной техники, которые эффективно зарекомендовали себя на передовой. В числе них боевые машины пехоты, танки, самоходное артиллерийское орудие «Мальва», береговой ракетный комплекс «Бастион» и другие.

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