Пятитомник о героях войны «Без вести павшие» передали музею в Жуковском

Подарок передал генеральный директор спортивного комплекса «Борисоглебский» Виктор Пронин. Пятитомник написал житель Раменского Александр Васильевич Горбачев. Издания рассказывают о судьбе 845 человек, которых призвали на фронт из разных уголков Советского Союза, в том числе из поселков Ильинский и Стаханово. Последний переименовали в город Жуковский в 1947 году.

«Это очень ценный подарок, особенно в год 80-летия Победы. Сегодня нужно как можно чаще вспоминать о людях, которые уходили на фронт и отдавали свои жизни за Родину. Вечная им память!» — прокомментировал Борис Аубакиров.