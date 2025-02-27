Пятитомник о героях войны «Без вести павшие» передали музею в Жуковском

Пресс-служба администрации городского округа Жуковский
Фото: Пресс-служба администрации городского округа Жуковский

Пятитомник «Без вести павшие», посвященный героям Великой Отечественной войны, передали городскому музею и центральной библиотеке в Жуковском. Подарок вручили главе Борису Аубакирову к 80-летию Победы.

Подарок передал генеральный директор спортивного комплекса «Борисоглебский» Виктор Пронин. Пятитомник написал житель Раменского Александр Васильевич Горбачев. Издания рассказывают о судьбе 845 человек, которых призвали на фронт из разных уголков Советского Союза, в том числе из поселков Ильинский и Стаханово. Последний переименовали в город Жуковский в 1947 году.

«Это очень ценный подарок, особенно в год 80-летия Победы. Сегодня нужно как можно чаще вспоминать о людях, которые уходили на фронт и отдавали свои жизни за Родину. Вечная им память!» — прокомментировал Борис Аубакиров.

Пресс-служба администрации городского округа Жуковский
Фото: Пресс-служба администрации городского округа Жуковский
1/3
Пресс-служба администрации городского округа Жуковский
Фото: Пресс-служба администрации городского округа Жуковский
2/3
Пресс-служба администрации городского округа Жуковский
Фото: Пресс-служба администрации городского округа Жуковский
3/3

Виктор Алексеевич Пронин был командиром войсковой части № 3455 в Жуковском и председателем Совета ветеранов, войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов с 2001 по 2005 год. Каждый желающий может ознакомиться с книгами в музее и центральной библиотеке.

    Пока ничего не найдено

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте