Пятиметровый триколор развернули в честь Дня флага России в Волоколамске
В преддверии праздника в центре Волоколамска юнармейцы, активисты «Движения Первых» и «Молодой Гвардии» развернули главный символ нашего государства размером пять метров. Инициатором акции стали советник директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями Гимназии №1 Ольга Царенкова и советник директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями Привокзальной школы Татьяна Кукушкина.
В день празднования в Волоколамске прошел ряд мероприятий, посвященный Дню Государственного флага Российской Федерации. Так, в городском парке культуры и отдыха состоялась яркая программа «Триколор моей Родины». Уже на входе в парк гостей встречали юнармейцы. Они раздавали гостям символ сегодняшнего праздника — ленточки в цветах российского флага.
Одним из ярких моментов стал флешмоб «Мы — Россия». Его исполнили активисты и участники «Движения Первых». Среди выступающих — воспитанники теряевского дома культуры.
В Центре культуры и творчества «Родники» состоялась интерактивная программа. Гостям предложили самостоятельно изготовить ламинированные значки с символикой триколора. Также все желающие смогли проверить свои знания о нашей великой стране.