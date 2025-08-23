Пятиметровый триколор развернули в честь Дня флага России в Волоколамске

В преддверии праздника в центре Волоколамска юнармейцы, активисты «Движения Первых» и «Молодой Гвардии» развернули главный символ нашего государства размером пять метров. Инициатором акции стали советник директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями Гимназии №1 Ольга Царенкова и советник директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями Привокзальной школы Татьяна Кукушкина.