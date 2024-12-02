Школьник из Мытищ победил на всероссийском конкурсе юных автоинспекторов

На форуме «Я выбираю ЮИД» от Мытищ выступил ученик лингвистической гимназии № 33 . Иван Григорьев стал лучшим в номинации «Визитная карточка».

Всероссийский форум юных инспекторов движения России провели в Москве. Программа для участников была подготовлена насыщенная и разнообразная: мастер-классы по пропаганде безопасности на дорогах, интерактивные площадки, профориентация и многое другое. Патриотическая часть мероприятия дала возможность конкурсантам пообщаться с ветеранами специальной военной операции.

Городской округ Мытищи на конкурсе представил ученик пятого класса гимназии № 33 Иван Григорьев. Школьник по мнению жюри стал лучшим в номинации «Визитная карточка».

Начальник Госавтоинспекции Министерства внутренних дел России, генерал-майор полиции, Олег Понарьин, присутствовавший на торжественной церемонии открытия, рассказал, что работа отрядов юных инспекторов дорожного движения играет очень важную роль в обеспечении безопасности на дорогах. Школьники активно помогают сотрудникам Госавтоинспекции в акциях по пропаганде правил дорожного движения среди населения разного возраста.

В финале форума победителям вручили награды и памятные подарки. Подобные конкурсы проходят регулярно и помогают детям и подросткам больше узнать о правилах поведения на дороге и важности их соблюдения.

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