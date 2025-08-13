Пятая спартакиада среди ветеранов прошла в Дубне

Члены первичных ветеранских организаций городского округа Дубна провели пятую спартакиаду. Четыре команды сразились в играх в дартс и шашки, а также испытали свои силы в эстафете и футболе.

Чтобы подготовиться к юбилейной спартакиаде, ветераны регулярно посещали занятия в рамках проекта «Активное долголетие». Помимо этого, участники собирались в свободное время, чтобы потренироваться дома или на открытых городских пространствах.

«У нас были кружки, секции, творческие объединения в рамках программы „Активное долголетие“, куда наши ветераны регулярно ходили. Год прошел, и мы на спартакиаде подводим итоги», — поделилась председатель Совета ветеранов городского округа Дубна Наталья Шувикова.

В состязаниях не было победителей или проигравших. Все команды получили призы.

«Наши ветераны занимаются аргентинской гимнастикой, танцуют, тренируют память с помощью специальных упражнений, плавают, поют и путешествуют. Благодаря губернаторскому проекту „Активное долголетие“ появилось много дополнительных возможностей», — отметил глава Дубны Максим Тихомиров.