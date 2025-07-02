Пять жителей Подольска получили награды конкурса проектов самоуправления

Жители Подольска стали призерами конкурса «Лучший проект территориального общественного самоуправления Московской области». Награды вручали в Доме правительства Подмосковья.
Староста деревни Лемешово Кирилл Рожок был признан одним из лучших участников. На этой должности он с 2021 года и за это время инициировал ремонт дороги, тротуаров, моста, обустроил детскую и спортивную площадки.
Победительницей среди проектов в социальной сфере стала начальница отдела «Центра социальной поддержки» Елена Глухова. Она проработала в организации 30 лет.
Также в топ премии «Служение» вошли руководитель регионального и местного отделения «Юнармии», директор Быковской школы Евгений Лукошников и член Молодежного совета при Уполномоченном по правам человека в РФ Екатерина Попова. В сфере информационной политики награду получил директор «Медиацентра» Максим Радайкин.
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