Пять жителей Подольска получили награды конкурса проектов самоуправления

Староста деревни Лемешово Кирилл Рожок был признан одним из лучших участников. На этой должности он с 2021 года и за это время инициировал ремонт дороги, тротуаров, моста, обустроил детскую и спортивную площадки.

Победительницей среди проектов в социальной сфере стала начальница отдела «Центра социальной поддержки» Елена Глухова. Она проработала в организации 30 лет.

Также в топ премии «Служение» вошли руководитель регионального и местного отделения «Юнармии», директор Быковской школы Евгений Лукошников и член Молодежного совета при Уполномоченном по правам человека в РФ Екатерина Попова. В сфере информационной политики награду получил директор «Медиацентра» Максим Радайкин.