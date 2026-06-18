Пять выпускников получили максимальный балл на ЕГЭ по русскому языку в Люберцах

В городском округе Люберцы стали известны результаты единого государственного экзамена по русскому языку. Пять выпускников получили максимальный балл и показали высокий уровень подготовки.

В образовательных учреждениях округа подвели итоги экзаменационной кампании по русскому языку. Этот предмет является обязательным для всех выпускников одиннадцатых классов. Максимальный результат в 100 баллов показали сразу несколько школьников из разных учебных заведений.

Высший балл получили Ольга Арифулина из школы № 54, Алекс Авакян из Кадетской школы, а также Милана Мирзаева и Милана Сердюкова, обучающиеся в Инженерно-технологическом лицее. Ранее стали известны результаты экзаменов по химии и литературе, где восемь выпускников также получили 100 баллов.

«Первым в текущем году мультистобалльником в городском округе Люберцы стал выпускник гимназии № 16 „Интерес“ Никита Нестеров. Он набрал 100 баллов по русскому языку, а ранее максимальный результат показал по химии. Поздравляю ребят, их наставников и родителей!» — сказал Глава городского округа Люберцы Владимир Волков.

В администрации округа подчеркнули, что такие результаты отражают высокий уровень подготовки выпускников и работу педагогов.