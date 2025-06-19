Пять выпускников получили максимальный балл на ЕГЭ по химии в Воскресенске

Выпускники Воскресенска вновь показали высокие результаты на Едином госэкзамене. Накануне еще пять школьников получили 100 баллов по химии.

Стобалльниками по химии стали ученица лицея имени П. В. Стрельцова Анастасия Максимова, выпускница гимназии № 1 Дарья Родионова, ученик школы «Вектор» Никита Ручий, одиннадцатиклассник лицея № 23 Николай Козигродский, а также учащийся школы «Горизонт» Александр Короткий.

К примеру, Александра к экзамену готовил учитель химии и биологии Алексей Лавров. Педагог отметил, что ученик тщательно готовился к урокам и сам много занимался, чтобы достичь такого результата.

Сейчас юноша планирует поступить в университет, а затем связать свою жизнь с наукой.

Ранее два выпускника в Воскресенске получили 100 баллов на ЕГЭ по русскому языку. Это Виктория Колючева, ученица лицея имени П. В. Стрельцова, и Михаил Царицин из средней общеобразовательной школы «Вектор».