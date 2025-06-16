Два выпускника в Воскресенске получили 100 баллов на ЕГЭ по русскому языку

В Воскресенске стали известны итоги ЕГЭ по русскому языку. Сразу два выпускника смогли набрать максимальное количество баллов.

Это Виктория Колючева, ученица лицея имени Героя Советского Союза Стрельцова и Михаил Царицин из средней общеобразовательной школы «Вектор».

Достижение этих молодых людей стало важным событием для всего образовательного сообщества Воскресенска и свидетельством высокого уровня подготовки школьников и педагогов. Благодаря их успехам общее число стобалльников в округе выросло до восьми человек. Ранее пять выпускников получили 100 баллов на ЕГЭ по химии, а еще один ученик добился максимального результата по литературе.

Такие впечатляющие результаты подтверждают, что выпускники Воскресенска демонстрируют глубокие знания и высокий уровень усердия в учебе, что открывает перед ними широкие возможности для поступления в ведущие вузы страны.