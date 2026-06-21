Пять выпускников из Люберец сдали ЕГЭ на 100 баллов

Школьники округа получили максимальные результаты на экзамене по математике. Все они учатся в гимназиях № 16 «Интерес», № 46 и № 56.

Глава городского округа Люберцы Владимир Волков поздравил ребят, их наставников и родителей. Высокие результаты в 100 баллов получили Дмитрий Новоженов, Али Искандеров, Роман Коваленко (гимназия № 16 «Интерес»), Амир Эдиев (гимназия № 46) и Егор Мацыгура (гимназия № 56).

Ранее в Люберцах уже был мультистобалльник — Никита Нестеров из гимназии № 16 «Интерес». Он набрал 100 баллов по русскому языку и химии. Всего в этом году в округе 13 ребят, получивших максимальный балл.

Высокие результаты стали возможны благодаря упорному труду выпускников и профессионализму учителей. Администрация муниципалитета выразила благодарность педагогам, которые готовили ребят к экзаменам, и отметила их успехи.