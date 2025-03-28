Пять учреждений культуры в Подольске получат субсидии на развитие

Глава муниципалитета Григорий Артамонов в докладе об итогах 2024 года рассказал о достижениях в культурной сфере. Дома культуры ЗИО, имени 1 Мая, Лепсе, «Молодежный» и Дворец культуры «Октябрь» вошли в число лучших в Подмосковье и получат субсидии на развитие.

На территории округа работают восемь культурно-досуговых учреждений со структурными подразделениями. Всего в муниципалитете 18 зданий домов культуры, которые посещают свыше 11,5 тысяч человек.

В прошлом году три учреждения вошли в десятку лучших в регионе и получили гранты от губернатора Московской области Андрея Воробьева: Детская музыкальная школа № 2, школа искусств «Моя Русь» и Федюковская школа искусств. Преподаватели этих школ также были отмечены

дополнительными денежными надбавками.

Особое внимание власти Подольска уделяли модернизации учреждений. В 2024 году провели ремонт в филиалах № 26 и 27 Центральной библиотечной системы, Подольском выставочном зале и Дворце культуры «Октябрь». Продолжается капитальный ремонт Дома культуры имени 1 Мая в Климовске. В 2025 году начнется обновление Климовской детской музыкальной школы.

В округе продолжают развивать фестивальные традиции. Фестиваль «Славянское подворье» вошел в пятерку самых посещаемых летних мероприятий России. Появились и новые направления «Лето. Музыка. Джаз» и историко-гастрономический фестиваль «Вильям Похлебкин». Фестиваль Похлебкина завоевал первое место в номинации «Лучшее событие в области гастрономического туризма» в финале Международной премии в области событийного туризма. Эти мероприятия посетило более 90 тысяч человек.