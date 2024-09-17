Пять стел «Населенный пункт воинской доблести» установят в Подмосковье в 2024 году

Пять стел «Населенный пункт воинской доблести» установят в Московской области в этом году. Работы проведут по программе «Формирование современной и комфортной городской среды».

«Почетное звание присваивается городам и поселкам Московской области, чтобы увековечить память воинов, которые сыграли роль в истории», — рассказал заместитель председателя Правительства Московской области — министр благоустройства региона Михаил Хайкин.

Стелы установят в Дмитровском городской округ в Яхроме, селе Званово под Лотошином, в Рузе, в поселке Шаховская и в селе Середа.

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