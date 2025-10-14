Пять спортсменов из Солнечногорска получили звание мастеров спорта России

Путь к этому признанию занял у них более десяти лет. Илья Березиков, Ксения Косюкова, Мария Котельникова и Яна Хомутинина представляют МБУ ДО «Спортивная школа № 1», а Алена Денисова занимается в студии «Флай» и Доме детского творчества «Буревестник». Их тренеры — Наталья Мякотина, Виктория Титова, Александра Андреева и Мария Пригожева.

Все пятеро неоднократно становились победителями всероссийских и межрегиональных соревнований. Норматив мастера спорта они выполнили на чемпионате России в Омске, где выступали за сборную Московской области. Ксения Косюкова, Мария Котельникова и Яна Хомутинина набрали требуемое количество баллов в номинации «трио», а Илья Березиков и Алена Денисова — в индивидуальных выступлениях.