Пять спортсменов из Солнечногорска получили звание мастеров спорта России

Пресс-служба администрации городского округа Солнечногорск
Фото: Пресс-служба администрации городского округа Солнечногорск

Пятеро атлетов Солнечногорска удостоились звания мастеров спорта России по спортивной аэробике. Министерства спорта РФ присвоило звания Илье Березикову, Алене Денисовой, Ксении Косюковой, Марии Котельниковой и Яне Хомутининой.

Путь к этому признанию занял у них более десяти лет. Илья Березиков, Ксения Косюкова, Мария Котельникова и Яна Хомутинина представляют МБУ ДО «Спортивная школа № 1», а Алена Денисова занимается в студии «Флай» и Доме детского творчества «Буревестник». Их тренеры — Наталья Мякотина, Виктория Титова, Александра Андреева и Мария Пригожева.

Все пятеро неоднократно становились победителями всероссийских и межрегиональных соревнований. Норматив мастера спорта они выполнили на чемпионате России в Омске, где выступали за сборную Московской области. Ксения Косюкова, Мария Котельникова и Яна Хомутинина набрали требуемое количество баллов в номинации «трио», а Илья Березиков и Алена Денисова — в индивидуальных выступлениях.

«За успехами наших спортсменов стоят не только их лидерские качества, годы упорных тренировок, но и тренерский состав, который вкладывает лучшее в своих подопечных. Большое спасибо президенту Солнечногорской федерации по спортивной аэробике Наталье Ярославовне Мякотиной и ее команде за наших чемпионов и развитие спорта в стране», — отметил глава округа Константин Михальков.

Чтобы получить звание мастера спорта по спортивной аэробике, необходимо набрать не менее 18 баллов. Норматив выполняется единожды — на международных спортивных соревнованиях из Единого календарного плана или на чемпионате России, либо трижды на Кубке России и ряде других соревнований.

