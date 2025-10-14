Пять спортсменов из Солнечногорска получили звание мастеров спорта России
Пятеро атлетов Солнечногорска удостоились звания мастеров спорта России по спортивной аэробике. Министерства спорта РФ присвоило звания Илье Березикову, Алене Денисовой, Ксении Косюковой, Марии Котельниковой и Яне Хомутининой.
Путь к этому признанию занял у них более десяти лет. Илья Березиков, Ксения Косюкова, Мария Котельникова и Яна Хомутинина представляют МБУ ДО «Спортивная школа № 1», а Алена Денисова занимается в студии «Флай» и Доме детского творчества «Буревестник». Их тренеры — Наталья Мякотина, Виктория Титова, Александра Андреева и Мария Пригожева.
Все пятеро неоднократно становились победителями всероссийских и межрегиональных соревнований. Норматив мастера спорта они выполнили на чемпионате России в Омске, где выступали за сборную Московской области. Ксения Косюкова, Мария Котельникова и Яна Хомутинина набрали требуемое количество баллов в номинации «трио», а Илья Березиков и Алена Денисова — в индивидуальных выступлениях.
«За успехами наших спортсменов стоят не только их лидерские качества, годы упорных тренировок, но и тренерский состав, который вкладывает лучшее в своих подопечных. Большое спасибо президенту Солнечногорской федерации по спортивной аэробике Наталье Ярославовне Мякотиной и ее команде за наших чемпионов и развитие спорта в стране», — отметил глава округа Константин Михальков.
Чтобы получить звание мастера спорта по спортивной аэробике, необходимо набрать не менее 18 баллов. Норматив выполняется единожды — на международных спортивных соревнованиях из Единого календарного плана или на чемпионате России, либо трижды на Кубке России и ряде других соревнований.