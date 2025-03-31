Пять новых кардиотокографов установили в Пушкинском перинатальный центре

Пять новых кардиотокографов, предназначенных для мониторинга сердцебиения плода и сокращений матки во время беременности и родов, поступили в Пушкинский перинатальный центр. Два аппарата были установлены непосредственно в родовых боксах, три — в отделении патологии беременности.

Общая стоимость оборудования составила более 4,5 миллионов рублей, средства были выделены из регионального бюджета в рамках программы «Здравоохранение Подмосковья».

Новые аппараты оснащены сенсорным управлением и способны не только проводить обследование, но и предоставлять заключение, что служит дополнительным мнением для врача. Кроме того, устройства оснащены дополнительным датчиком для работы с двухплодной беременностью. Результаты обследования отображаются на дисплее и бумажной ленте, а также могут быть переданы на ноутбук в ординаторской, что позволяет врачу в реальном времени отслеживать состояние пациентки.

Заведующая отделением патологии беременности Пушкинского перинатального центра Жанна Данелян отметила, что новые аппараты являются более «умными» и «красивыми», с сенсорным управлением, и дают возможность врачу получать дополнительное мнение, что повышает качество медицинского обслуживания.

Кардиотокография является важным методом исследования, позволяющим оценить состояние плода и выявить возможные признаки гипоксии или других отклонений. Регулярное использование современных КТГ-аппаратов способствует повышению безопасности и эффективности ведения беременности и родов.