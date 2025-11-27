Пять новых детских площадок открыли в Дзержинском в 2025 году

Современные и безопасные зоны отдыха создали для детей в нескольких районах города. Накануне открыли губернаторскую площадку на Томилинской улице.

В честь открытия устроили праздник. Для посетителей организовали подвижные игры, территорию украсили разноцветными шарами, а детям дарили сладости.

Площадку сделали с учетом современных требований. Здесь установили безопасные игровые комплексы и видеокамеры.

«Все площадки у нас по новым стандартам. Губернаторская площадка очень яркая. Сегодня у нас дети принимали открытие — это самый наш строгий контроль. Уверена, что всем деткам понравилось. Здесь установлены качели, качели-паутинка, горка, современные скамейки, урны, песочница, современное резиновое покрытие», — отметила директор Территориального управления «Дзержинский» Ирина Парадовская.

Общая площадь новой губернаторской площадки — 300 квадратных метров. Обновленный игровой комплекс подойдет для детей от шести до 14 лет.