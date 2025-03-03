Пять «народных троп» появятся в Жуковском в этом году

В Московской области продолжают реализовывать программу по благоустройству «народных троп» — пешеходных маршрутов, стихийно сформировавшихся благодаря потребностям жителей. В текущем году планируется создать свыше 500 таких благоустроенных троп на территории всего Подмосковья.

Новые пешеходные маршруты, созданные и благоустроенные с учетом пожеланий жителей, появятся в более чем 50 городских и муниципальных округах. Всего в планах на 2025 год обустройство 557 объектов, которые позволят жителям сокращать расстояние до школ, детских садов, поликлиник, больниц, автобусных остановок и других пунктов назначения. Благоустройство «народных троп» сделает эти маршруты более удобными, безопасными и доступными для всех категорий граждан, включая пожилых людей, людей с ограниченными возможностями и родителей с колясками.

В Жуковском появится пять «народных троп». Пешеходные дорожки обустроят от улицы Серова, 2а до Нижегородской, 14, на улицах Семашко, 5, Коминтерна, 46, 48 и 50, Набережной Циолковского, 18 и Молодежной, 1.

Подрядные организации планируют приступить к выполнению работ по обустройству «народных троп» в апреле. Сроки могут быть скорректированы в зависимости от погодных условий.