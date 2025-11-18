Пять лыжных трасс проложат в парках Люберец в 2025 году
В парках городского округа Люберцы в рамках проекта губернатора Московской области Андрея Воробьева «Зима в Подмосковье» проложат пять лыжных трасс. Их общая протяженность составит 13 километров.
Они будут расположены в Люберцах в Наташинском и Центральном парках, в Октябрьском в лесопарке «Лесная опушка», в Малаховке в парке «Малаховское озеро» и в Томилино в «Парке Сказок».
«Первого декабря торжественно откроем три катка с искусственным льдом: в Наташинском парке и на площади у администрации в Люберцах, на стадионе „Орбита“ в Дзержинском. По всем трем адресам подрядчик уже приступил к монтажу. Все катки универсальные — на льду будут проводиться соревнования, праздники для жителей, массовые катания, показательные выступления фигуристов», — сообщил глава городского округа Люберцы Владимир Волков.
Во всех парках округа уже завершили подготовку к зимнему сезону. Сотрудники зон отдыха экипированы теплой одеждой, обеспечены необходимой уборочной техникой и инвентарем. Закуплены противогололедные материалы. Текущее содержание будут осуществлять 126 специалистов и 34 единицы спецтехники.
«Со 2 декабря по улицам округа поедет новогодний автобус. Этот уникальный проект, который реализуем четвертый год. Сказочные герои встретят посетителей волшебного рейса и вместе с ними отправятся в увлекательное путешествие по улицам округа. В финале пути участников встречает Дедушка Мороз и дарит каждому сладкий новогодний подарок. В рамках проекта запланировано более 120 рейсов», — подчеркнул Владимир Волков.
Также в декабре в парках откроются мастерские и резиденции Деда Мороза, где для юных люберчан проведут интересную и разнообразную новогоднюю программу.