Пять лыжных трасс проложат в парках Люберец в 2025 году

В парках городского округа Люберцы в рамках проекта губернатора Московской области Андрея Воробьева «Зима в Подмосковье» проложат пять лыжных трасс. Их общая протяженность составит 13 километров.

Они будут расположены в Люберцах в Наташинском и Центральном парках, в Октябрьском в лесопарке «Лесная опушка», в Малаховке в парке «Малаховское озеро» и в Томилино в «Парке Сказок».

«Первого декабря торжественно откроем три катка с искусственным льдом: в Наташинском парке и на площади у администрации в Люберцах, на стадионе „Орбита“ в Дзержинском. По всем трем адресам подрядчик уже приступил к монтажу. Все катки универсальные — на льду будут проводиться соревнования, праздники для жителей, массовые катания, показательные выступления фигуристов», — сообщил глава городского округа Люберцы Владимир Волков.