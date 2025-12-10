Пять индустриальных парков Подмосковья получили региональный знак качества

В Московской области состоялось важное событие для деловой среды региона — чествование лучших управляющих компаний, которые отвечают за работу промышленных площадок. Пять индустриальных парков получили региональный знак качества.

Специалистам вручили благодарственные письма и грамоты за профессиональные достижения.

«Московская область — лидер по количеству и эффективности работы индустриальной инфраструктуры среди регионов России. На сегодняшний день в Подмосковье действуют 75 индустриальных парков, три из них были открыты в этом году. Даже с учетом запуска новых площадок, заполняемость индустриальных парков в области продолжает расти — сегодня этот показатель составляет 90,5%», — отметила заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Подмосковья Екатерина Зиновьева.

Знак качества подтверждает профессионализм управляющих компаний в процессе развития парков. Его получили сразу две площадки в Богородском округе — «Богородкий» и «М7-М12».

Также высокой оценки удостоились «Элма-Домодедово» и «Парк Весна».

В список лучших вошел и индустриальный парк «Есипово», расположенный в Солнечногорске.