Пять городских округов Подмосковья подготовились к отопительному сезону

Пресс-служба Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору МО

Фото: Пресс-служба Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору МО

Более 3,8 тысячи домов в Подмосковье готовы к предстоящему отопительному сезону. Об этом на еженедельном штабе главы муниципалитетов сообщили заместителю председателя правительства Московской области — министру по содержанию территорий и государственному жилищному надзору региона Владиславу Мурашову.

«Подготовка многоквартирных домов области к предстоящей зиме перешла в активную фазу. На текущий момент 3 870 МКД имеют подписанные паспорта готовности», — отметил Мурашов.

Чтобы получить паспорт готовности дом должен пройти обязательную проверку, в которую входит: гидроизоляция фундаментов, лестничных клеток, подвалов и чердаков, утепление трубопроводов, наружных водоразборных кранов и колонок, проверка исправности пожарных гидрантов, а также ремонт, регулировка и испытание систем центрального отопления.

В лидерах по опережению графика оказались городские округа Шаховская, Можайский, Краснознаменск, Бронницы, Мытищи.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что регион привлечет серьезные инвестиции для обновления ЖКХ за три года.

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