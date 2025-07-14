Пять этажей новой поликлиники возвели на улице Циолковского в Королеве

На территории Королевской больницы на улице Циолковского продолжают строить новую поликлинику на тысячу посетителей в сутки. Все пять этажей нового уникального медучреждения уже возвели, работы планируют завершить в 2027 году.

Сейчас на стройплощадке трудится сотня человек, там задействовали всю необходимую технику. Специалисты выполняют кровельные работы и уже начали утеплять фасад здания. Параллельно они занимаются установкой окон и возведением внутренних перегородок. Помимо этого, рабочие обустраивают наружную канализацию и ливневую систему.

Новую поликлинику оснастят современным медицинским оборудованием, с помощью которого будут проводить диагностику различных заболеваний, профилактические осмотры, а также оказывать жителям квалифицированную медицинскую помощь. В учреждении разместят кабинеты неотложной помощи, терапии, хирургии, профилактики и физиотерапии.