Пять елочных базаров открыли в Воскресенске

В городском округе Воскресенск заработали пять базаров, которые будут принимать посетителей до новогодних праздников. Жители могут приобрести там не только классические ели, но и пушистые сосны, а также маленькие елочки ручной работы из живых веток.

Стоимость новогодней красавицы начинается от 1350 рублей за метр.

Елочные базары открыли в Воскресенске у дома № 5 на площади Ленина, вблизи дома № 2 на улице Зелинского, рядом с домом № 3 Б на Советской улице, у дома № 15 А по улице Энгельса, а также вблизи дома № 54 на Коммунальной улице в Белоозерском.

Елка будет дольше украшать дом, если после мороза дать ей постоять в теплом помещении пару часов. Перед тем, как поставить новогоднюю красавицу в воду, необходимо обновить срез на стволе ножом. Иголочки будут меньше осыпаться, если добавлять в емкость, в которой стоит елка, специальное средство: две таблетки аспирина, разведенные в литре воды.