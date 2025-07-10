Питьевые фонтаны с чистой водой начали работу в парках Подольска

В них установлены современные трехступенчатые системы фильтрации, которые очищают воду от хлора, ржавчины, органических соединений и опасных тяжелых металлов.

Такие фонтанчики с бесплатной питьевой водой положительно влияют на окружающую среду, так как способствуют уменьшению количества использованных пластиковых бутылок.

Фонтанчики будут работать в течение всего летнего периода, вплоть до сентября. Их разместили в самых оживленных местах, где гуляют посетители. Бутылки для набора воды надо брать с собой.

Ознакомиться с местами расположения питьевых фонтанчиков в Московской области можно на интерактивной карте по ссылке.