Питьевые фонтаны с чистой водой начали работу в парках Подольска

Фото: Пресс-служба администрации Подольска

В Подольске работают фонтанчики с чистой фильтрованной водой в парке имени Виктора Талалихина, в Детском парке культуры и отдыха микрорайона Климовск. Воду можно набирать бесплатно.

В них установлены современные трехступенчатые системы фильтрации, которые очищают воду от хлора, ржавчины, органических соединений и опасных тяжелых металлов.
Такие фонтанчики с бесплатной питьевой водой положительно влияют на окружающую среду, так как способствуют уменьшению количества использованных пластиковых бутылок.
Фонтанчики будут работать в течение всего летнего периода, вплоть до сентября. Их разместили в самых оживленных местах, где гуляют посетители. Бутылки для набора воды надо брать с собой.
Ознакомиться с местами расположения питьевых фонтанчиков в Московской области можно на интерактивной карте по ссылке.

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