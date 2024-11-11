Питание в школе № 51 проверили в Люберцах

Председатель городского совета Владимир Ружицкий посетил школу № 51 в Люберцах, чтобы проверить качество питания. Образовательное учреждение оснащено современной столовой на 550 мест, с полностью оборудованным пищеблоком и буфетом.

«Работы по организации питания проведены с соблюдением всех стандартов, а штат столовой укомплектован», — сказал Владимир Ружицкий.

В рамках мониторинга, инициированного Министерством просвещения, школа участвует в формировании рейтинга качества питания, основываясь на общественной оценке. Важной частью проверки является родительский контроль.

Каждый месяц около двадцати родителей участвуют в дегустации школьных блюд.



«Чтобы самим отведать блюда из школьной столовой, родителям нужно обратиться к директору школы и записаться на проверку», — отметил председатель городского совета.

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