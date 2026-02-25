Пищевой комбинат построят в Наро-Фоминске в этом году

Во втором квартале текущего года года в Наро-Фоминске начнет работать новый завод, который построил Очаковский комбинат пищевых ингредиентов. Компания работает на рынке с 2008 года и занимается разработкой инновационных решений.

Каждый год завод выпускает продукты, которые заменяют традиционные ингредиенты, но при этом сохраняют те же функциональные свойства и питательную ценность. Благодаря этому производство становится более гибким, а линейка продукции расширяется.

Так, в 2009 году компания предложила использовать ячменную муку как альтернативу мясному сырью. А в 2017 году предприятие впервые вышло на международный уровень, представив вкусоароматические добавки для колбас и деликатесов на выставке SIAL 2017 в Шанхае.

В Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области отметили, что инвестиции в строительство предприятия составили 240 миллионов рублей. Производственная мощность новой площадки достигнет 800 тонн продукции ежемесячно.

Это позволит обеспечить российских производителей стабильными поставками качественных ингредиентов и снизить зависимость от зарубежных аналогов. На заводе создадут около 150 рабочих мест.

Предприятие делает ставку на инновации и современные технологии, что помогает ему постоянно развиваться. Новый комбинат не только укрепит позиции отечественной пищевой промышленности, но и заметно расширит ассортимент.