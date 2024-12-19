Пищевое производство в Подольске стало лауреатом конкурса «Экспортер года»

В Доме правительства Подмосковья состоялась церемония награждения победителей конкурса «Экспортер года Московской области». Среди лучших экспортных компаний региона особое признание получила подольская фирма «НоваПродукт АГ», специализирующаяся на производстве продуктов здорового питания.

Она одержала победу в номинации «Прорыв года» среди представителей малого и среднего бизнеса. В этом году на конкурс поступило свыше 60 заявок от крупных предприятий, малого и среднего бизнеса, а также индивидуальных предпринимателей.

Победителей выбирали в различных категориях, включая промышленность, услуги, продовольствие, продукцию для красоты и здоровья, высокие технологии, машиностроение, строительство и агропромышленный комплекс. Также были вручены награды в специальных номинациях: «Новая география», «Ответственный экспортер», «Лучшая женщина-экспортер», «Трейдер года», «Прорыв года» и «Лучший экспортер в сфере электронной торговли».

Организаторами конкурса выступили Российский экспортный центр и Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области. Мероприятие стало важной площадкой для поддержки и развития экспортного потенциала региона.