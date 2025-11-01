Пищевое предприятие в Солнечногорске расширит производство колбасных изделий

В Солнечногорске предприятие, специализирующееся на производстве колбасных изделий по испанским рецептам, планирует расширение. Перспективы развития производства обсудили первый заместитель главы округа Кирилл Типографщик, депутат Совета депутатов Степан Козлов и начальник управления промышленности, инвестиций и туризма Алексей Савченко, посетившие компанию.

Генеральный директор Юрий Фролов представил гостям планы по дальнейшему развитию компании, включая увеличение производственных мощностей, строительство новых складских помещений для готовой продукции, а также создание зон сортировки и погрузки. Представители администрации округа предложили помощь в поиске подходящего земельного участка, рассказали о региональных мерах поддержки бизнеса и предложили участие в муниципальной программе подбора персонала «Наши кадры».

«Особенность продукции „Эль Парадор“ — полное отсутствие искусственных добавок, химикатов, порошка и заменителей мяса. Все натуральное! Будем поддерживать компанию в ее стремлении развивать качественное российское производство и обеспечивать рынок вкусными и полезными продуктами питания», — подчеркнул первый заместитель главы городского округа Солнечногорска Кирилл Типографщик.