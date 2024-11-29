Пищеблок капитально отремонтировали в Луховицкой больнице

Капитальный ремонт пищеблока завершился в неврологическом корпусе Луховицкой больницы. Работы провели по государственной программе «Здравоохранение Подмосковья» за счет средств регионального бюджета.

Как рассказали в Минстройкомплексе Подмосковья, в пищеблоке строители полностью поменяли инженерные сети и оборудование, а также провели внутреннюю отделку помещений.

В больнице ремонтом остались довольны, и сейчас повара приступили к работе.