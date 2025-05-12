Пирсы для пожарных машин обустроят в шести населенных пунктах в Подольске

В Подольске в этом году в шести удаленных населенных пунктах установят противопожарные пирсы. В частности, работы проведут в деревнях Валищево, Меньшово, Новоселки, а также в поселках Быково, Сынково и МИС.

Кроме того, в деревне Хряслово появится пожарный резервуар. Пирсы будут соответствовать всем необходимым техническим нормам и обеспечат свободный подъезд пожарной техники для заправки водой из резервуаров.

В округе продолжаются мероприятия по укреплению маловодных районов. В 2024 году была выполнена масштабная работа по обустройству пирсов в трех населенных пунктах округа. Теперь пожарные имеют возможность беспрепятственно забирать воду из открытых водоемов в деревнях Большое и Малое Брянцево и Бережки.

Приемку объектов проводят представители администрации, специалисты пожарно-спасательной части № 309 территориального управления № 14 «Мособлпожспас» и местные жители.