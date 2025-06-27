Пирс с прокатом сапов и катамаранов обустроят в парке Талалихина в Подольске

В 2026 году парк имени Виктора Талалихина отметит 130-летие с момента создания. К юбилею там планируют устроить фотовыставку с ретроспективой и оборудовать пирс, где будет действовать прокат катамаранов и сапов.

Открытый в 1896 году парк имени Талалихина является знаковым местом для жителей Подольска, центром общественной жизни, любимым пространством для прогулок, встреч и заключения браков.

Глава Подольска Григорий Артамонов рассказал, что к юбилею в парке планируют открыть новые кафе, установить арт-объекты, обустроить зону барбекю и фудкорт.

«Подготовим выставку под открытым небом с его историей в снимках. Центром притяжения здесь станет тематическая фотозона. Следующим летом расширим зону пирса, где будет работать прокат сапов и катамаранов», — поделился планами руководитель муниципалитета.

Власти городского округа также намерены ярко отметить грядущие праздники и провести мероприятия ко Дню молодежи, Дню семьи, любви и верности, фестиваль иллюзионного искусства Подмосковья под руководством братьев Сафроновых, гастрономический фестиваль «Похлебкин», костюмированный забег и многие другие.