Спасатели из Ногинска обезвредили 2,8 тысячи мин в Донбассе летом

Сводная пиротехническая группа Ногинского спасательного центра МЧС вернулась из командировки в Донецкую и Луганскую народные республики. С 11 июня по 16 августа спасатели выполняли работы по поиску, обезвреживанию и уничтожению мин на освобожденных территориях. За это время 10 специалистов нашли и обезвредили 2805 взрывоопасных объектов.

Напомним, личный состав Ногинского спасательного центра регулярно ведет аварийно-восстановительные работы в Донбассе. В их зоне внимания находятся объекты промышленной, энергетической и транспортной инфраструктуры, а также жилые районы.

«Это очень важная и, безусловно, опасная работа. Она требует особых навыков, доскональной подготовки, стойкости и мужества. Вместе с жителями новых регионов мы благодарны личному составу спасательного центра за выполнение поставленных задач. За то, что вернулись домой живыми и здоровыми», — сказал глава Богородского городского округа Игорь Сухин.