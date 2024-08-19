Спасатели из Ногинска обезвредили 2,8 тысячи мин в Донбассе летом

Фото: пресс-служба администрации Богородского г.о.

Группа Ногинского спасательного центра вернулась домов из Донбасса. Два месяца бойцы выполняли задачи по разминированию освобожденных территорий.

Сводная пиротехническая группа Ногинского спасательного центра МЧС вернулась из командировки в Донецкую и Луганскую народные республики. С 11 июня по 16 августа спасатели выполняли работы по поиску, обезвреживанию и уничтожению мин на освобожденных территориях. За это время 10 специалистов нашли и обезвредили 2805 взрывоопасных объектов.

Напомним, личный состав Ногинского спасательного центра регулярно ведет аварийно-восстановительные работы в Донбассе. В их зоне внимания находятся объекты промышленной, энергетической и транспортной инфраструктуры, а также жилые районы.

«Это очень важная и, безусловно, опасная работа. Она требует особых навыков, доскональной подготовки, стойкости и мужества. Вместе с жителями новых регионов мы благодарны личному составу спасательного центра за выполнение поставленных задач. За то, что вернулись домой живыми и здоровыми», — сказал глава Богородского городского округа Игорь Сухин.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что регион направил в Курскую область врачей и скорую помощь.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360»

Думы о высоком. Почему человечество перестало мечтать о полетах в космос?

Очевидные темы. Путин и Алиев обсудили энергетику, Каспий и логистику

Ядерный шантаж Зеленского. Как вразумить узурпатора

Ефимов: монолитные работы на станции «Вавиловская» Троицкой линии метро практически завершили

Военный призыв вернется в Хорватию. Европа готовится к войне?

    Пока ничего не найдено

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте