Пиротехнический фестиваль ко Дню города прошел в Дубне

Ярким финалом празднования Дня города Дубна в этом году стало пиротехническое шоу. Его посвятили 80-летию Победы.

Мероприятие «Дубна. Волга. Драйв» прошло на набережной Волги. Зрителями стали десятки тысяч жителей и гостей города.

Участниками фестиваля выступили команда из Дубны «Кейшоу», «Посадская пиротехническая компания» из Сергиева Посада и команда «Прометей» из города Заречный Пензенской области. Они представили пиротехнические шоу под патриотичную музыку.

Победителем стала команда из Сергиева Посада. Сборной из Дубны достался приз зрительских симпатий. Его присуждали по результатам онлайн-голосования.

«Новый формат, новые участники и по-прежнему море эмоций от зрителей — все это музыкальный фестиваль с элементами пиротехники и участием флайбордистов. Спасибо всем пиротехническим командам за высокий уровень шоу и яркий финал празднования Дня города», — сказал глава городского округа Дубна Максим Тихомиров.