Пироговское шоссе расширили до четырех полос

В Московской области после реконструкции открыли Пироговское шоссе. Его расширили на две полосы — до четырех, сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

«От Олимпийского проспекта до Мытищинской хорды ее расширили с двух до четырех полос», — отметил глава региона.

Воробьев обратил внимание, что благодаря проведенным работам время в пути по шоссе сократится с часа до получаса в часы пик, а в обычное будет занимать всего 10 минут.

Раньше около 40 тысяч человек в пиковое время теряли в 7-9-балльных пробках по полтора-два часа.

«В следующем году вдоль Пироговки обустроим пешеходные зоны и велодорожки, сделаем новые остановки и наземные пешеходные переходы со светофорами», — добавил губернатор Московской области.

В Подмосковье 17 декабря запустили движение по Мытищинской хорде. Магистраль связала Ярославское шоссе с Дмитровским, Пироговским, Осташковским и Афанасовским, а также стала северным дублером МКАД.