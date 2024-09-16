Пилоты встретились с юными жителями Мытищ в парке Ветеранов

Пресс-служба администрации городского округа Мытищи
Фото: Пресс-служба администрации городского округа Мытищи

Жители Мытищ впервые собрались в парке Ветеранов после реконструкции. Для них организовали программу «Вместе веселей», куда пригласили пилотов.

«Сегодня к нам приехали настоящие пилоты, чтобы рассказать детям о разных странах. Детско-юношеский центр „Галактика“ подготовил для гостей парка выставку ракет, самолетов и автомобилей», — поделилась культорганизатор единой дирекции парков Елена Терещенко.

Гости приняли участие в мастер-классе по созданию самолетиков, потом они запустили их с катапульты, а художники нарисовали детям аквагрим.

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