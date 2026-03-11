Пилоты Наро-Фоминска выступили на чемпионате «Юндроника»

Представители команды Наро-Фоминского округа завоевали призовые места, подтвердив высокий уровень подготовки в деле управления беспилотниками. Чемпионат проходил в двух дисциплинах, каждая из которых требовала от участников максимальной концентрации, скорости реакции и точности: FPV-гонки дронов и управление дроном в симуляторе «Аэросим».

«Сильнейшие представители Наро-Фоминского округа продемонстрировали высочайший уровень мастерства. Роман Троянов завоевал второе место в дисциплине FPV-гонок. Его уверенное пилотирование, молниеносные маневры и отточенная скорость прохождения трассы позволили ему подняться на пьедестал почета. Роман показал, что даже в условиях высокой конкуренции можно добиваться отличных результатов благодаря упорству и тренировкам», — сообщили организаторы.

Дмитрий Башкиров одержал победу, заняв первое место в управлении дроном в симуляторе «Аэросим».