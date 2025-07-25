Пилоты из Химок стали призерами чемпионата Белоруссии

Команда из Химок успешно заняла третье место на втором этапе открытого чемпионата Республики Беларусь по водно-моторному спорту. Соревнования проходили с 18 по 20 июля.

В акватории Чижовского водохранилища собрались 45 сильнейших пилотов из России (Московская область, Ростов-на-Дону и Санкт-Петербург) и Белоруссии (Брестская, Гомельская, Минская области и город Минск), чтобы побороться за медали в различных классах судов.

Одни из лучших результатов показали спортсмены из Химок. В классе «Туризм» бронзовую медаль завоевал тренер секции водно-моторного спорта Дома юных техников «Интеграл» Владимир Выгузов. По итогам всех заездов сборная Химок заняла третье место в общекомандном зачете.

Ранее воспитанники «Интеграла» уже прославились успешными выступлениями — на чемпионате и первенстве Московской области по автокроссу ребята выиграли золотую и бронзовую награды.