Пилотный проект «Цифровая котельная» стартует в Мытищах 1 октября

Городской округ Мытищи стал участником пилотного проекта «Цифровая котельная», который впервые стартует в Московской области с 1 октября. Он направлен на перевод всей эксплуатационной документации в электронный формат, что позволит заменить объемные бумажные журналы, а также оцифровать паспорта готовности источников теплоснабжения к осенне-зимнему периоду.

Благодаря нововведению, вся информация о котельных будет доступна как в региональном, так и в муниципальном центрах управления регионами. Это позволит улучшить контроль и управление объектами теплоснабжения.

Пилотный проект продлится год и в случае успешной реализации может быть масштабирован на другие регионы России. В рамках проекта предусмотрена диспетчеризация котельных, что позволит автоматизировать процессы, удаленно контролировать объекты и оперативно реагировать на возможные аварийные ситуации.

Отметим, что из 2703 котельных, расположенных в регионе, к диспетчеризации до 15 октября планируется подключить 2105 объектов. Это значительно повысит эффективность управления теплоснабжением и обеспечит более надежное и стабильное функционирование системы в осенне-зимний период.

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